SCUPPY Pretty Monster | quando la gentilezza diventa forza
Con Pretty Monster, SCUPPY intreccia pop e hip hop per raccontare il conflitto tra dolcezza e determinazione. Un brano che mette a nudo un dualismo interiore capace di sorprendere, ribaltando l’idea che la gentilezza sia sinonimo di fragilità e mostrando una forza che emerge solo quando serve davvero. Il messaggio personale di SCUPPY Per SCUPPY, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Venerdì 10 Ottobre. Ecco i nuovi brani in radio da oggi. @alicestocchino ~ Stato d'allerta Scuppy ~ Pretty Monster Facciamo girare la musica: ANCHE LA TUA #radiodate #ottobre #NewMusicFriday #upcomingartist #MusicaItaliana - facebook.com Vai su Facebook