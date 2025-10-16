scuole tagliate e accorpate i sindaci a rapporto da rapinese le preoccupazioni dei comuni

Il piano scuole approvato in Consiglio comunale a Como, è stato presentato ieri dal sindaco Alessandro Rapinese ai primi cittadini di alcuni Comuni della provincia di Como, che hanno sui loro territori sedi scolastiche che fanno capo a istituti comprensivi di Como. In particolare all’incontro erano presenti, i sindaci di Blevio, Brunate, Campione d’Italia, Faggeto Lario, Lipomo, San Fermo della Battaglia e Torno: ognuno di loro ha sedi distaccate di plessi comaschi, di scuola materna, e primaria di primo e secondo grado. Il progetto approvato dall’amministrazione Rapinese, prevede che gli 8 istituti comprensivi di Como, siano accorpati e ridotti a 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

