Scuole tagliate e accorpate I sindaci a rapporto da Rapinese Le preoccupazioni dei Comuni
Il piano scuole approvato in Consiglio comunale a Como, è stato presentato ieri dal sindaco Alessandro Rapinese ai primi cittadini di alcuni Comuni della provincia di Como, che hanno sui loro territori sedi scolastiche che fanno capo a istituti comprensivi di Como. In particolare all’incontro erano presenti, i sindaci di Blevio, Brunate, Campione d’Italia, Faggeto Lario, Lipomo, San Fermo della Battaglia e Torno: ognuno di loro ha sedi distaccate di plessi comaschi, di scuola materna, e primaria di primo e secondo grado. Il progetto approvato dall’amministrazione Rapinese, prevede che gli 8 istituti comprensivi di Como, siano accorpati e ridotti a 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
