' Scuole sicure' risorse anche a Forlì e a Cesena contro lo spaccio | Alzare ulteriormente il livello di guardia

“Contrastare lo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici è fondamentale. Il ministero dell’Interno ha stanziato 1,5 milioni di euro da destinare ai 50 Comuni che rientrano nel progetto ‘Scuole sicure’ per iniziative che combattano concretamente pusher e spacciatori. Quattro i Comuni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

