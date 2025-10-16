Scuole sicure in arrivo 27mila euro contro lo spaccio

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«In arrivo risorse per il nostro Comune, volti alla prevenzione e il contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati 27.478 euro a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

“Contro lo spaccio a scuola, 27mila euro in arrivo a Piacenza dal Ministero dell’Interno” - Nell'ambito del programma "Scuole sicure" arriveranno a Piacenza 27mila euro dal Ministero dell'Interno, risorse finalizzate alla prevenzione e al ... Riporta piacenzasera.it

scuole sicure arrivo 27mila“Scuole sicure” e sostegno ai minori: in arrivo oltre 670mila euro per Busto Arsizio - L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri annuncia due nuovi finanziamenti dal governo: 25mila euro per la prevenzione antidroga e 647mila per le spese dei minori in comunità. Come scrive laprovinciadivarese.it

"Scuole più sicure". Investiti oltre 6 milioni - L’amministrazione comunale di Lerici sta pensando alla scuola del futuro. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scuole Sicure Arrivo 27mila