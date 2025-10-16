Scuole sicure in arrivo 27mila euro contro lo spaccio
«In arrivo risorse per il nostro Comune, volti alla prevenzione e il contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati 27.478 euro a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Scuole sicure: 30mila euro a Sassari contro lo spaccio vicino agli istituti Sono fondi del Ministero dell’Interno per rafforzare i controlli e promuovere campagne informative - facebook.com Vai su Facebook
Dal Viminale 1 milione e 500 mila euro per l'operazione “Scuole Sicure” contro lo spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse, destinate a 50 comuni sopra i 15mila abitanti, potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumer - X Vai su X
“Contro lo spaccio a scuola, 27mila euro in arrivo a Piacenza dal Ministero dell’Interno” - Nell'ambito del programma "Scuole sicure" arriveranno a Piacenza 27mila euro dal Ministero dell'Interno, risorse finalizzate alla prevenzione e al ... Riporta piacenzasera.it
“Scuole sicure” e sostegno ai minori: in arrivo oltre 670mila euro per Busto Arsizio - L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri annuncia due nuovi finanziamenti dal governo: 25mila euro per la prevenzione antidroga e 647mila per le spese dei minori in comunità. Come scrive laprovinciadivarese.it
"Scuole più sicure". Investiti oltre 6 milioni - L’amministrazione comunale di Lerici sta pensando alla scuola del futuro. Segnala lanazione.it