Scuole sicure in arrivo 27mila euro contro lo spaccio

«In arrivo risorse per il nostro Comune, volti alla prevenzione e il contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici. Grazie al lavoro del Viminale, all’impegno del ministro Piantedosi e del nostro sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, saranno destinati 27.478 euro a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it