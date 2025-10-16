scuole sicure fondi per combattere la droga

GROSSETO Il governo Meloni e nello specifico il ministro dell’interno Matteo Piantedosi (foto) hanno stanziato un miolione e mezzo di euro contro lo spaccio di droga negli istituti scolastici. Risorse da destinare ai Comuni nell’ambito dell’operazione " Scuole Sicure " che arriveranno anche a Grosseto. "Un fenomeno odioso, quello della presenza delle droghe a scuola, che disturba la crescita di una gioventù sana e prova a portarla verso abissi oscuri", così commentano il provvedimento i deputati Mauro Rotelli, Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci. "La circolare che disciplina modalità e criteri di accesso, assegna a Grosseto circa 50mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

