Scuole sicure fondi dal Ministero dell' interno per videosorveglianza e agenti di polizia locale

Scuole Sicure, in arrivo fondi dal Ministero dell'Interno per la videosorveglianza, agenti di polizia locale e campagne contro l'uso delle droghe. Il Ministero dell'Interno ha stanziato 1,5 milioni di euro per l'edizione 2025/2026 dell'operazione "Scuole Sicure", destinati a 50 Comuni italiani con più di 15.000 abitanti per progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici.

