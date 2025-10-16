Scuole occupate a Napoli Città Metropolitana a prefetto e questore | Sgomberate Pnrr a rischio

Tempo di lettura: 3 minuti La Città Metropolitana di Napoli lancia un Sos a questura e prefettura per le scuole occupate. Il motivo: teme il blocco ai cantieri finanziati col Pnrr. Si chiede dunque il rapido sgombero di una serie di istituti, in questi giorni occupati in solidarietà con la Palestina. A metterlo nero su bianco è una nota intitolata “Riscontro comunicazione occupazione studentesca vari istituti”, proveniente dalla Direzione servizi tecnici scuole di piazza Matteotti. È indirizzata al prefetto, al questore e al sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi. Per conoscenza, è inviata ai dirigenti scolastici di alcune scuole, per le quali si chiede l’intervento della forza pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuole occupate a Napoli, Città Metropolitana a prefetto e questore: “Sgomberate, Pnrr a rischio”

