Scuole insicure la mappa degli istituti agrigentini non in regola e gli interventi previsti

Nel nostro Paese il tema della sicurezza scolastica resta una ferita aperta. Dai dati più recenti pubblicati dal ministero dell’Istruzione e del Merito emerge un quadro allarmante: 9 edifici su 10 non sono pienamente a norma. Nel complesso, su circa 40 mila plessi statali, ben 36 mila risultano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Poggio San Nicola sotto accusa: i cittadini denunciano degrado e pericoli nel quartiere Acqua mancante, strade insicure e parco senza illuminazione: i residenti chiedono interventi urgenti al Comune di Vetralla - facebook.com Vai su Facebook

Scuole, l’autonomia da 600 a 900 studenti Mappa degli istituti a rischio accorpamento - Il governo Meloni ha deciso nell’ultima legge di bilancio che per l’autonomia degli istituti Secondari di secondo grado (le ex superiori) e degli Istituti comprensivi (comprendenti Infanzia, Primaria ... Come scrive lanazione.it

Città 30, più vigili attorno alle scuole. La mappa degli istituti sotto la lente - L’amministrazione monitorerà le zone più a rischio e i plessi con le entrate davanti alla strada. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Gli studenti "bloccano tutto" per la Palestina: la mappa delle scuole occupate a Roma - Gli ultimi ad aggiungersi a una lunga lista di istituti sono il Plauto, l'Enzo Rossi e l'Augusto, ma l'elenco è in costante aggiornamento ... romatoday.it scrive