Scuola Sant' Agnese inaugura la prima mensa scolastica finanziata dal Pnrr

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la prima delle cinque mense scolastiche che sono state realizzate dal Comune di Modena grazie ai cofinanziamenti Pnrr (il Piano nazionale ripresa e resilienza) che arriva a conclusione e, dopo essere entrata in utilizzo a inizio anno scolastico, ora inaugura ufficialmente.Il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

