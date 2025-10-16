Scuola Sant' Agnese inaugura la prima mensa scolastica finanziata dal Pnrr

È la prima delle cinque mense scolastiche che sono state realizzate dal Comune di Modena grazie ai cofinanziamenti Pnrr (il Piano nazionale ripresa e resilienza) che arriva a conclusione e, dopo essere entrata in utilizzo a inizio anno scolastico, ora inaugura ufficialmente.Il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Modenatoday.it