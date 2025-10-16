Scuola primaria Mordani le famiglie non ci stanno | scatta una nuova protesta
Scatta la manifestazione delle famiglie che hanno i figli alla scuola elementare Mordani. Nella giornata di sabato i genitori degli alunni, insieme a chiunque abbia a cuore la scuola, si incontreranno al Mordani alle 12 per raggiungere tutti assieme piazza Kennedy. Spiega una nota dei genitori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scuola Primaria Ugo Foscolo Mercoledì 15 ottobre, gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria "Ugo Foscolo" hanno partecipato con grande entusiasmo a "Puliamo il Mondo 2025". L'iniziativa, che è durata le prime due ore del mattino, è stata - facebook.com Vai su Facebook
#sisma2012 Riaperta la scuola primaria Edmondo De Amicis a Rolo (RE) dopo i danni del sisma: per i lavori, 2 milioni di euro dalla @RegioneER https://regione.emilia-romagna.it/notizie/2025/settembre/scuola-riaperta-la-primaria-edmondo-de-amicis-a-ro - X Vai su X
I genitori della Mordani in piazza contro lo spostamento della scuola - Sabato 18 ottobre, alle ore 12, i genitori degli alunni della scuola primaria Mordani di Ravenna si ritroveranno davanti all’istituto per muovere in corteo verso piazza Kennedy. Si legge su ravennanotizie.it
Questione scuola Mordani. L’opposizione chiede una convocazione urgente della Commissione scuola - Sul trasferimento della scuola primaria “Filippo Mordani” presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G. Lo riporta ravennanotizie.it
Sindacati sulle scuole Mordani e Damiano - “Apprendiamo dai giornali, già a partire dalla tarda serata di martedì scorso, della decisione presa dall’amministrazione comunale circa il nuovo assetto della rete scolastica dell’I. Lo riporta ravennawebtv.it