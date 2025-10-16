scuola primaria arrivano i fondi dalla regione

Buone notizie, che in questo caso corrispondono a fondi da utilizzare, per l’amministrazione comunale che grazie al denaro erogato da Regione Lombardia potrà intervenire sulla scuola primaria. "La nostra amministrazione comunale ha ottenuto un contributo regionale a fondo perduto pari a 430mila euro – ha infatti annunciato il sindaco, Domenico Finiguerra - per effettuare importanti lavori di efficientamento energetico, di sistemazione e di messa in sicurezza dell’area esterna della nostra scuola primaria". Gli interventi che sono stati messi in preventivo riguardano numerosi aspetti: si procederà con la sostituzione di tutti i serramenti e delle tende di ombreggiamento e con la realizzazione di un cappotto termico lungo tutto il perimetro dell’istituto scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

