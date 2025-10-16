Scuola inclusiva cresce il supporto alla disabilità | più di 6 milioni di investimento 713 studenti seguiti

Nicola (il nome è di fantasia) frequenta come tanti suoi coetanei la scuola ma, a differenza delle sue compagne e compagni di banco, non parla, ma comunica. Lo fa con gli occhi, con piccoli gesti, con ritmi che non seguono quelli della classe, ma che raccontano un mondo tutto suo. Per lui, le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La scuola italiana non è ancora inclusiva. Ad un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico oltre la metà degli studenti vive in condizioni di fragilità, senza un’idonea assistenza prevista dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Continuano a non venire gara - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il festival Gender Bender celebra Educare alle Differenze: 10 anni per una scuola inclusiva - X Vai su X

Il caso di fobia scolare. "Scuola più inclusiva. Supporto psicologico e non sterili punizioni" - Può essere uno stimolo per migliorare uno degli investimenti che lo Stato può fare per garantire una ... lanazione.it scrive

Scuola, un "tutor digitale" per aiutare studenti e famiglie: "Un supporto allo studio" - L'Osservatorio MyEdu, casa editrice di formazione digitale, all'indomani dell'ultimo giorno tra i banchi, ha posto a migliaia di studenti e ... Segnala tg24.sky.it

IA inclusiva a scuola: strategie per docenti e genitori - IA a scuola tra rischi ed equità: impatti sugli studenti fragili e azioni pratiche per docenti e famiglie. Da agendadigitale.eu