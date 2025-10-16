Scuola GdF shock | capitano rischia processo per molestie su allieva

L'Aquila - A Coppito una allieva denuncia l’istruttore: tra accuse di violenza sessuale, lesioni e chat compromettenti, fissata udienza preliminare il 21 gennaio. È stata fissata per il 21 gennaio la data dell’udienza preliminare nel caso che scuote la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito, dove una giovane allieva di 24 anni denuncia gravi abusi. Sotto accusa è un capitano-istruttore trentenne originario di Caltanissetta, che dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti della collega. Il caso, secondo le ricostruzioni, risale alla primavera del 2023. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scuola GdF shock: capitano rischia processo per molestie su allieva

