Scuola evacuata | studenti si accasciano a terra momenti di grande paura Arrivano 118 e polizia

Mattinata di paura in un liceo scientifico, dove un’intossicazione collettiva ha costretto all’evacuazione immediata dell’intero istituto. Tutto è accaduto poco dopo l’inizio delle lezioni, intorno alle 8.11, quando un odore acre e pungente ha invaso i corridoi e le aule del plesso scolastico. Nel giro di pochi minuti decine di studenti hanno iniziato ad accusare bruciori agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, inducendo insegnanti e personale a dare immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia, mentre la Asl di ha attivato il protocollo per le maxi emergenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

