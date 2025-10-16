Scuola educazione sessuale e affettiva vietata fino alle medie | cosa dice l'emendamento della Lega
Un emendamento della Lega al ddl Valditara sul consenso informato obbligatorio vieta l'educazione alla sessualità non solo alla scuola primaria ma anche alle scuole medie, fino ai 14 anni insomma. Per le scuole superiori invece sarà necessario sempre il consenso informato dei genitori. Per le opposizioni è un "ritorno al Medioevo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
