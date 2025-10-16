Scout di 19 anni condannato a 7 anni per abusi su minori | Ha tradito la fiducia dei bambini del suo gruppo

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni di carcere per un giovane assistente capo scout di Terracina, colpevole di violenza sessuale, pornografia minorile ed estorsione. Fingendosi una ragazza sui social, ricattava i ragazzini del suo gruppo. La giudice: “Ha usato il suo ruolo per colpire i più piccoli, consapevole del dolore che causava”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

