Scout di 19 anni condannato a 7 anni per abusi su minori | Ha tradito la fiducia dei bambini del suo gruppo
Sette anni di carcere per un giovane assistente capo scout di Terracina, colpevole di violenza sessuale, pornografia minorile ed estorsione. Fingendosi una ragazza sui social, ricattava i ragazzini del suo gruppo. La giudice: “Ha usato il suo ruolo per colpire i più piccoli, consapevole del dolore che causava”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
