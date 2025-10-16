Scout condannato la Garante | Importante la rete che si è creata per aiutare le vittime

16 ott 2025

Sulle motivazioni della sentenza che hanno visto l’aiutante scout di Terracina condannato a sette anni di reclusione per violenza sessuale, pornografia virtuale, atti persecutori ed estorsione, con vittime diversi minori, interviene la Garante dell'Infanzia e adolescenza Monica Sansoni che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

