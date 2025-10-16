Scossa violenta di terremoto terrore all’improvviso | fuga nelle strade

La terra ha tremato con violenza, gettando nel panico migliaia di persone. In pochi istanti, l'ordinario è diventato emergenza: chi era in casa è fuggito all'aperto, chi lavorava si è riversato in strada. Sirene, telefoni in tilt, la sensazione improvvisa e inconfondibile di essere a pochi secondi da qualcosa di più grande di noi. Testimoni raccontano di lunghi secondi di silenzio e poi di grida, seguite da corse affannate verso i punti di raccolta. Edifici evacuati, scuole chiuse e una linea continua di messaggi e chiamate tra familiari per accertarsi che tutti stessero bene. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a centinaia di chilometri di distanza, alimentando la paura che potessero verificarsi nuove scosse.

Scossa violenta di terremoto, terrore all’improvviso: fuga nelle strade - In pochi istanti, l’ordinario è diventato emergenza: chi era in casa è fuggito ... Riporta thesocialpost.it

Italia, doppia scossa di terremoto in pochi minuti: si teme il peggio (1 / 2) - Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area dei Campi Flegrei dalla giornata di ieri, 2 ottobre, e si è protratto per tutta la notte, con ulteriori scosse avvertite anche nelle prime ore di oggi. Come scrive donna.fidelityhouse.eu

Violenta scossa di terremoto nelle Filippine di magnitudo 7,4 - Un violento terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato al largo delle coste delle Filippine. Come scrive msn.com