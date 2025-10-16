Scoppia una violenta lite vicino la metropolitana | i residenti preoccupati filmano tutto
Un nuovo episodio di violenza si è consumato a tarda sera nel quartiere di Chiaiano, nei pressi della stazione della metropolitana. La segnalazione, corredata da un video, è giunta al deputato Francesco Emilio Borrelli. L'episodio riguarda una violenta lite tra una coppia (o due individui) a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
