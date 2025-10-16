Scoperto con droga e armi in auto | arrestato 41enne
Quasi 350 grammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli durante un controllo stradale nel Rione Traiano, noto punto di spaccio del quartiere Soccavo. L’operazione, condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, ha portato all’arresto di un uomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
