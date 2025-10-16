Scoperta shock | 330mila euro rubati con falsa pratica Superbonus

Pescara - Finanza di Pescara blocca crediti d’imposta ingiustamente ottenuti mediante fatture fasulle, cantiere inesistente, società e commercialista indagati. Un nuovo caso emblematico di frode ai danni delle casse pubbliche è emerso oggi: la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro preventivo di 330mila euro in crediti d’imposta ottenuti illegalmente tramite il sistema del Superbonus, attribuiti a due società e a un commercialista della provincia pescarese. Secondo l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, gli indagati avrebbero fatto richiesta dei crediti per lavori di ristrutturazione mai realizzati in un cantiere ubicato nella provincia di Roma. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scoperta shock: 330mila euro rubati con falsa pratica Superbonus

