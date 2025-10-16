Scontro tra Maduro e Trump | il presidente Usa ha autorizzato operazioni della Cia in Venezuela

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ormai scontro aperto tra Venezuela e Stati Uniti. L'apice delle tensioni tra i due paesi è stato raggiunto nelle scorse ore, quando il presidente Donald Trump ha autorizzato segretamente la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro Nicolás Maduro, il leader. 🔗 Leggi su Today.it

