Scontro tra Maduro e Trump | il presidente Usa ha autorizzato operazioni della Cia in Venezuela
È ormai scontro aperto tra Venezuela e Stati Uniti. L'apice delle tensioni tra i due paesi è stato raggiunto nelle scorse ore, quando il presidente Donald Trump ha autorizzato segretamente la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro Nicolás Maduro, il leader. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La leader dell’opposizione venezuelana ha ottenuto il riconoscimento internazionale per la sua resistenza al regime militare di Maduro. Vita, passioni e un emblematico scontro con Chávez di Maria Corina Machado ?@rssmiranda - X Vai su X
VENEZUELA. Maduro schiera le Brigate indigene” e chiude le ambasciate in Norvegia e Australia - AGC COMMUNICATION NEWS #agcnews - facebook.com Vai su Facebook
Trump ammette: “Ho autorizzato la Cia ad azioni clandestine contro Maduro” - Il numero uno della Casa Bianca non ha voluto rispondere alla domanda se avesse autorizzato gli 007 ad eliminare il presidente venezuelano. Secondo msn.com
Sale la tensione in Venezuela: Trump dà il via libera a rovesciare Maduro - Trump autorizza la CIA e schiera la marina da guerra nei Caraibi per un cambio di regime in Venezuela: la guerra nei Caraibi è all'orizzonte ... Da money.it
Trump rompe col Venezuela, con una gran voglia di dare una spallata a Maduro - Su ordine diretto del presidente, i negoziati per raggiungere un accordo bilaterale si sono interrotti. Secondo huffingtonpost.it