Scontro tra due auto e una moto centauro trasportato in urgenza al pronto soccorso

Anconatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco di Ancona attorno alle 19 in zona Passo Varano, per un incidente stradale che - per cause in fase di accertamento - ha coinvolto due automobili e una moto. Ad avere la peggio il 22enne alla guida del mezzo a due ruote, che la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

