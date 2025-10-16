Scontro social | Bar Refaeli critica Penélope Cruz su ostaggi e detenuti
Le immagini condivise sui social hanno riacceso una discussione che brucia da mesi: cosa significa, oggi, mettere sullo stesso schermo un ostaggio che torna a casa e un detenuto che riabbraccia i propri cari? La domanda esplode quando a farlo sono Penélope Cruz e, in risposta, Bar Refaeli, nel pieno delle giornate successive all’intesa per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Saviano-Mollicone, scontro social: "Invita a omertà". La replica: "Se non sai rispondere insulti" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Boschi-Mannocchi, è scontro sui social: nel mirino i balli scatenati alla Leopolda - X Vai su X