Le immagini condivise sui social hanno riacceso una discussione che brucia da mesi: cosa significa, oggi, mettere sullo stesso schermo un ostaggio che torna a casa e un detenuto che riabbraccia i propri cari? La domanda esplode quando a farlo sono Penélope Cruz e, in risposta, Bar Refaeli, nel pieno delle giornate successive all’intesa per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Scontro social: Bar Refaeli critica Penélope Cruz su ostaggi e detenuti