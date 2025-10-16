Scontro nel governo sul contributo dalle banche a poche ore dal Cdm Tajani | Tassa su extraprofitti non ci sarà è da Urss
Braccio di ferro interno alla maggioranza sull’ipotesi di chiedere un contributo a banche e assicurazioni. A poche ore dalla nuova riunione del Consiglio dei ministri finalizzata all’ approvazione della manovra, è il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ad alzare la voce contro l’idea di una tassa straordinaria sugli istituti finanziari. “Forza Italia non voterà, né in Consiglio dei ministri né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti “, fanno sapere gli azzurri. Lo stesso vicepremier ha definito gli extraprofitti un “concetto da Unione Sovietica “. Posizione dunque distante dalle richieste della Lega e da quanto contenuto nel Documento programmatico di bilancio trasmesso mercoledì sera dal ministero dell’Economia alla Commissione europea dove, nero su bianco, viene scritto che parte delle coperture per finanziare parte la manovra dovranno arrivare da risorse da reperire nel settore delle banche e delle assicurazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
