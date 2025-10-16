Scontro fra tre vetture nella galleria in tangenziale | cinque i feriti
LECCE – È di cinque feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nella galleria della tangenziale ovest di Lecce. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato lesioni gravi nello scontro che, intorno alle 15, ha visto tre veicoli coinvolti.Una carambola. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
