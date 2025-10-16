Scontro auto-cervo | terribile l’impatto auto distrutta

Momenti di paura nella notte tra il 15 e il 16 ottobre sulla Strada Statale 47 della Valsugana all’altezza di Levico Terme: un’auto con a bordo due persone si è scontrata violentemente con un cervo che, dall’impatto, è morto. Fortunatamente l’autista e i passeggeri a bordo del mezzo non hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SCONTRO AUTO MOTO AD AREZZO Alle ore 12:41 è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incidente tra un'auto e una moto in via Leonardo da Vinci. Una donna di 53 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato. Sul posto sono int - facebook.com Vai su Facebook

Fiumicino, scontro auto-bici alla “Madonnella” https://ilfaroonline.it/2025/10/08/fiumicino-scontro-auto-bici-alla-madonnella/620123/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Tremendo scontro nella notte, un'auto centra un cervo: grossi danni al mezzo, l'animale è morto - Sono stati momenti di paura questa notte lungo la statale 47 della Valsugana per un tremendo scontro fra un’auto e un cervo. Segnala ildolomiti.it

Verona, con l’auto travolge un cervo che attraversa la strada: morto l'animale, salvo il guidatore - L’incidente in via Trezzolano: da inizio anno sono stati 18 gli scontri fra veicoli e fauna selvatica ... Da corrieredelveneto.corriere.it

Cervo si schianta contro un'auto durante la notte, poi fugge nei campi. Macchina danneggiata, dell'animale nessuna traccia - Un'auto ha investito un cervo maschio in via Bosco Mantova, nella frazione di Fagnigola. Secondo ilgazzettino.it