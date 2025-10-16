Scontro auto-cervo | terribile l’impatto auto distrutta

Trentotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella notte tra il 15 e il 16 ottobre sulla Strada Statale 47 della Valsugana all’altezza di Levico Terme: un’auto con a bordo due persone si è scontrata violentemente con un cervo che, dall’impatto, è morto. Fortunatamente l’autista e i passeggeri a bordo del mezzo non hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

