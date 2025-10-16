Scontri Chicago una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam

Sara Ellis, nominata da Obama nell'Illinois, ha espresso "serie preoccupazioni" sui poliziotti, che non starebbero rispettando il suo ordine: evitare tensioni con manifestanti e giornalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

scontri chicago una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri Chicago, una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam

