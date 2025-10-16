Scontri Chicago una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam
Sara Ellis, nominata da Obama nell'Illinois, ha espresso "serie preoccupazioni" sui poliziotti, che non starebbero rispettando il suo ordine: evitare tensioni con manifestanti e giornalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sky tg24. . Il 14 ottobre a Chicago si sono registrati violenti scontri tra agenti federali e residenti del quartiere South Side dopo l’ordine di Donald Trump di rafforzare la presenza di polizia federale per contrastare il crimine. La misura è contestata dal sindaco Br - facebook.com Vai su Facebook
Il 14 ottobre a #Chicago si sono registrati violenti scontri tra agenti federali e residenti del quartiere South Side dopo l’ordine di Donald Trump di rafforzare la presenza di polizia federale per contrastare il crimine. La misura è contestata dal sindaco Brandon Jo - X Vai su X
Scontri Chicago, una giudice ordina agli agenti federali di indossare bodycam - Una giudice federale dell'Illinois, Sara Ellis nominata da Obama, ha detto che ordinerà di indossare bodycam a tutti gli agenti federali impegnati nell'operazione "Midway Blitz" a Chicago, contro crim ... Si legge su msn.com
Trump sfida Pritzker e invia la guardia nazionale a Chicago - Donald Trump sfida il governatore dem dell'Illinois J. Segnala ansa.it
Usa, giudice federale non sospende invio della Guardia nazionale a Chicago: 200 soldati già diretti in Illinois - Secondo quanto riferito da un ufficiale circa 200 soldati della Guardia del Texas sono diretti in Illinois e dovrebbero essere schierati nell’area di Chigaco entro martedì o mercoledì ... Segnala ilsole24ore.com