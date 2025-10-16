Sconto per le trasferte | i tifosi della Salernitana potranno tifare sugli spalti di Latina
Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha firmato il provvedimento con il quale rimodula il divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana. C'è lo sconto: erano stati bloccati fino al primo dicembre e adesso potranno rimettersi in viaggio dal primo novembre. Ne consegue che la prima trasferta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
