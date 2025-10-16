Scomparso a San Donà di Piave un uomo di 40 anni | avviate le ricerche
È scomparso da due giorni un uomo di 40 anni residente a Roveredo in Piano. Leonardo Santo, nato Pordenone, non è più rientrato a casa dalla giornata di martedì 14 ottobre. Dalle prime informazioni ottenute grazie al supporto della prefettura, la persona si trovava a San Donà di Piave quando si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
