Scomparso a San Donà di Piave un uomo di 40 anni | avviate le ricerche

Pordenonetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso da due giorni un uomo di 40 anni residente a Roveredo in Piano. Leonardo Santo, nato Pordenone, non è più rientrato a casa dalla giornata di martedì 14 ottobre. Dalle prime informazioni ottenute grazie al supporto della prefettura, la persona si trovava a San Donà di Piave quando si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Scomparso San Don224 Piave