ABBONATI A DAYITALIANEWS Due minorenni, Jennifer Ventre (14 anni) e Shakira Ventre (12 anni), si sono allontanate da una comunità di Guidonia Montecelio nel pomeriggio del 14 ottobre 2025. L’ appello alla collaborazione è stato lanciato dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. Ultimo avvistamento e aree di attenzione. Le ragazze sono state viste l’ultima volta il 14 ottobre alle 16:30. L’organizzazione invita a prestare attenzione ai mezzi pubblici ( ATAC e Cotral ), in particolare nella zona di Ponte di Nona, dove potrebbero aver cercato spostamenti. Identikit di Jennifer. Secondo la scheda diffusa dal Comitato, Jennifer è alta 1,43 m, pesa 50 kg, ha capelli neri e occhi neri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scomparse due sorelle di 12 e 14 anni: appello urgente per avere loro notizie. Si sono allontanate da una comunità di Guidonia