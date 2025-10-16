Scomparsa nel nulla da due settimane | chi è Cecilia Sannino e perché la cercano a Como

Sono passate due settimane dalla scomparsa di Cecilia Sannino, 50 anni, originaria di Civitavecchia. Dalla mattina del 1° ottobre 2025 la donna non ha più dato notizie di sé e le ricerche, partite nel Lazio, si stanno ora concentrando nel territorio comasco e nelle aree di confine.L’allarme era. 🔗 Leggi su Quicomo.it