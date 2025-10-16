Sciopero scuola del 3 ottobre | l’adesione si attesta al 9% I dati definitivi del MIM
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i dati definitivi relativi allo sciopero generale del comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola, indetto per l’intera giornata del 3 ottobre 2025. La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui S.I. COBAS, CUB, SGB, CGIL (con FLC e FP), COBAS, USB, CSS, CIB UNICOBAS e COBAS Scuola Sardegna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
