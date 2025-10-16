Sciopero nazionale igiene ambientale il sindaco Miccichè | Stop ai mastelli
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che domani, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore del comparto dell’igiene ambientale, che coinvolge aziende pubbliche e private e a cui hanno aderito le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
