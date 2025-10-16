Sciopero nazionale igiene ambientale | chiuse domani le isole ecologiche
Tempo di lettura: < 1 minuto Potranno registrarsi disagi alla raccolta differenziata nella mattinata di domani nella città di Salerno per la adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali per il rinnovo contrattuale del settore igiene ambientale dei lavoratori di Salerno Pulita, la società mista del Comune di Salerno che si occupa del servizio. In una nota la società che fa capo all’amministratore unico Vincenzo Bennet ha avvisato i cittadini dei possibili disagi invitandoli anche a ridurre al minimo indispensabile il conferimento del materiale non differenziabile. La partecipazione allo sciopero fermerà le attività dei due centri di raccolta situati nel Comune di Salerno, ovvero l’ex Isola Ecologica Fratte e Arechi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
