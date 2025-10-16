Sciopero nazionale dei servizi ambientali | si fermano anche i lavoratori modenesi
Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale venerdì 17 ottobre proclamato dai sindacati Fp Cgil, Fit Cis,l Uiltrasporti e Fiadel per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.A Modena e provincia interessa gli oltre 700 addetti che operano nei servizi ambientali -. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
