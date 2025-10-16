Sciopero nazionale degli operatori del settore ecologico raccolta rifiuti a rischio a Napoli
Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero nazionale degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali. Raccolta rifiuti a rischio, dunque, anche a Napoli così come nel resto dello ‘stivale’.“Anche nella nostra città, come nel resto del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
