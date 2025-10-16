Sciopero in tutte le fabbriche Ilva | gli operai di Taranto in corteo contro i rischi della vendita
La paura di una vendita che rischia di diventare uno smembramento, con l’ipotesi di 5.000 esuberi e uno scenario legato più all’ambito finanziario che industriale. E intanto il tergiversare del governo, nonostante i continui inviti a un intervento diretto per garantire la transizione e l’occupazione. Così, alla fine, i lavoratori dell’Ilva si fermano. Gli operai sono in sciopero per 24 ore in tutti i siti del gruppo per richiamare l’attenzione sulla vertenza che riguarda 10.700 occupati diretti, oltre 1.500 di Ilva in As e 6mila dell’indotto. La mobilitazione è stata confermata nonostante la convocazione di un vertice per il 28 ottobre prossimo a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
