Sciopero della raccolta rifiuti a Caltagirone | variazioni al calendario della differenziata

A Caltagirone, per ridurre i disagi conseguenti allo sciopero nazionale degli operatori dei servizi ambientali proclamato per venerdì 17 ottobre dai sindacati Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel con lo stop in tutta Italia alla raccolta dei rifiuti nella stessa giornata, la ditta Econord. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

