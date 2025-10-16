Sciopero del settore dell' igiene ambientale possibili disagi sui servizi gestiti da AnconAmbiente
ANCONA – Mobilitazione nazionale per venerdì 17 ottobre 2025 del settore dell’igiene ambientale, indetta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e Ugl. L’astensione collettiva dal lavoro interesserà le aziende pubbliche e private che operano nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
