Sciopero del 17 ottobre | possibili ritardi nella raccolta dei rifiuti

Il Comune informa la cittadinanza che domani, venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti potrebbero subire ritardi o disservizi, in considerazione della prevista alta adesione dei lavoratori allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE: PRESIDIO REGIONALE Il 17 ottobre le lavoratrici e i lavoratori dell’igiene ambientale incrocieranno le braccia per rivendicare un giusto salario, sicurezza e riconoscimento delle loro professionalità. La trattativ - facebook.com Vai su Facebook

Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X

Roma, sciopero venerdì 17 ottobre 2025 - Roma si prepara a una giornata di possibili disagi sul fronte dei servizi ambientali. Segnala msn.com

Sciopero venerdì 17 ottobre, a rischio la raccolta dei rifiuti. Possibili chiusure per i centri di raccolta e gli ecomobili - Due giorni con presìdi e rivendicazioni sindacali che pur avendo rilevanza nazionale hanno ricadute sul territorio veneziano. Secondo ilgazzettino.it

Venerdì 17 ottobre settore rifiuti in sciopero. Presidi in tutta la Toscana. Possibili disagi - Firenze, 16 ottobre 2025 – Incrociano le braccia venerdì 17 ottobre i lavoratori e le lavoratrici delle imprese pubbliche e private operanti nel settore dell ’igiene ambientale. Secondo lanazione.it