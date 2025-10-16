Sciopero del 17 ottobre | possibili ritardi nella raccolta dei rifiuti

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune informa la cittadinanza che domani, venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti potrebbero subire ritardi o disservizi, in considerazione della prevista alta adesione dei lavoratori allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

