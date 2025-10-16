Sciopero dei netturbini venerdì 17 ottobre stop al conferimento rifiuti anche a Giarre
Le Segreterie nazionali di FP-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale del settore igienico ambientale per domani venerdì 17 ottobre. La mobilitazione avrà un impatto diretto sul servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Giarre. A causa dello sciopero, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
