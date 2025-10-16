Sciopero alla Deligusti di Melegnano | No alla chiusura difendiamo il lavoro

Melegnano, 16 ottobre 2025 - Sono scesi in piazza questa mattina i lavoratori della Deligusti, di via Fratelli Cervi a Melegnano, e continueranno a scioperare fino a venerdì, quando si trasferiranno in massa sotto la sede milanese di Assolombarda. Armati di megafono, bandiere dell’Ugl – il sindacato che li affianca nella protesta – e cartelli, dalle 9 di questa mattina, giovedì 16 ottobre, hanno dato vita a un presidio che ha bloccato tutte le attività produttive. La manifestazione è contro la decisione dei vertici aziendali di chiudere lo stabilimento in Italia e trasferire la produzione in Spagna, lasciando a casa i 38 lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

