Sciopero 17 ottobre 2025 a rischio la raccolta rifiuti in tutta Italia | le modalità della protesta

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero nazionale del settore dell'igiene ambientale di venerdì 17 ottobre metterà a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. La protesta indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel riguarderà tutte le principali città come Roma, Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

