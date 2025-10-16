Sciopero 17 ottobre 2025 a rischio la raccolta rifiuti in tutta Italia | le modalità della protesta

Lo sciopero nazionale del settore dell'igiene ambientale di venerdì 17 ottobre metterà a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. La protesta indetta dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel riguarderà tutte le principali città come Roma, Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE: PRESIDIO REGIONALE Il 17 ottobre le lavoratrici e i lavoratori dell’igiene ambientale incrocieranno le braccia per rivendicare un giusto salario, sicurezza e riconoscimento delle loro professionalità. La trattativ - facebook.com Vai su Facebook

Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X

Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale ... Scrive tg24.sky.it

Roma, sciopero venerdì 17 ottobre 2025 - Roma si prepara a una giornata di possibili disagi sul fronte dei servizi ambientali. Riporta msn.com

Sciopero 16, 17 e 18 ottobre 2025 mezzi pubblici: orari e città - Tre giorni di scioperi dei mezzi pubblici in diverse città italiane, programmati il 16, 17 e 18 ottobre 2025. Si legge su sicurauto.it