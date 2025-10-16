Scintille a Porta a Porta Vespa contro l’avvocato Lovati che la butta sull’intrattenimento | Qui non si aprono pacchi! video

«Vede qualcuno aprire i pacchi o appeso ai lampadari? Questo non è un programma di intrattenimento. Noi siamo un’altra cosa»: é lo sbotto di Bruno Vespa in diretta tv – e ad oggi un estratto video che spopola sui social – in cui il giornalista perde le staffe con Massimo Lovati e mette in riga l’avvocato appena ricusato dal cliente Andrea Sempio, di cui non si fa che parlare in queste settimane di riapertura del caso Garlasco (con tanto di appendici giudiziarie annesse e connesse). Scontro in tv tra Bruno Vespa e l’avvocato Lovati. Già, perché il legale di uno dei casi più controversi della cronaca giudiziaria degli ultimi decenni, diventato un enigma per il suo stesso cliente (che non a caso ha scelto per l’abdicazione) e per i conduttori tv che tentano disperatamente di decriptarne parole e atteggiamenti, ha colpito ancora. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

