Scieri dalle indagini alle condanne | Per questo caso mi rimisi la toga
"Per Scieri mi rimisi la toga", dice Alessandro Crini, l’ex magistrato – allora Procuratore di Pisa – che riaprì le indagini sul giallo della Gamerra. Parole che arrivano poche ore dopo che per i responsabili dell’omicidio del 26enne parà siracusano Emanuele Scieri è arrivata la sentenza definitiva: Alessandro Panella, condannato a 22 anni di reclusione, e Luigi Zabara, condannato a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni. Il giallo iniziò il 16 agosto 1999 quando il cadavere del giovane dottore in legge venne trovato sotto un tavolo, deceduto da tre giorni, ai piedi della torre di asciugatura dei paracadute. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
TRIS Siracusa. . Condanna definitiva per gli assassini di Lele Scieri, l’avvocato Amoddio: “Giornata storica” - facebook.com Vai su Facebook
Caso Scieri, definitive le condanne: 22 anni a Panella e 9 anni a Zabara - Dopo oltre venticinque anni, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, l’allievo paracadutista siracusano morto il 13 agosto 1999 nella caserma ... Scrive gonews.it
Siracusa. Caso Scieri, giustizia definitiva dopo 26 anni: la Cassazione conferma le condanne per i due ex caporali della Folgore - A ventisei anni di distanza da una delle pagine più oscure della storia recente delle Forze Armate italiane, arriva la parola fine sul caso di Emanuele Scieri, il ... Riporta libertasicilia.it
Sentenza sul Caso Scieri, il sindaco Italia: “Alla fine giustizia è stata fatta. Pensiero alla famiglia” - Con il pronunciamento della Cassazione si chiude la vicenda giudiziaria di Emanuele Scieri, un nostro concittadino, giovane avvocato morto ... siracusanews.it scrive