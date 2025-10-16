Scieri dalle indagini alle condanne | Per questo caso mi rimisi la toga

"Per Scieri mi rimisi la toga", dice Alessandro Crini, l’ex magistrato – allora Procuratore di Pisa – che riaprì le indagini sul giallo della Gamerra. Parole che arrivano poche ore dopo che per i responsabili dell’omicidio del 26enne parà siracusano Emanuele Scieri è arrivata la sentenza definitiva: Alessandro Panella, condannato a 22 anni di reclusione, e Luigi Zabara, condannato a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni. Il giallo iniziò il 16 agosto 1999 quando il cadavere del giovane dottore in legge venne trovato sotto un tavolo, deceduto da tre giorni, ai piedi della torre di asciugatura dei paracadute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

