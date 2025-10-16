Scienza per i futuri computer quantistici arrivano i cristalli temporali

Ildenaro.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collegato, per la prima volta,  un cristallo temporale, un nuovo stato della materia  con moto periodico nel tempo senza consumo di energia esterna, a un sistema optomeccanico esterno; questo risultato apre la strada all’utilizzo dei cristalli temporali per sviluppare  dispositivi quantistici avanzati,  come sensori ultra-precisi o sistemi di memoria per computer quantistici, aumentando significativamente la loro potenza e durata operativa. La scoperta, pubblicata su  Nature Communications, e’ stata condotta da ricercatori dell’ Universita’ di Aalto. Lo studio ha mostrato che i  cristalli temporali formati da quasiparticelle chiamate magnoni  in un superfluido di elio-3 possono mantenere il loro moto per un tempo senza precedenti e interagire con oscillatori meccanici vicini in modi controllabili, analoghi a fenomeni gia’ usati in fisica sperimentale come la rilevazione delle onde gravitazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scienza futuri computer quantisticiIBM presenta un computer quantistico in Spagna - Il Governo Basco e IBM presentano il primo IBM Quantum System Two in Europa presso il centro di San Sebastián, in Spagna. Si legge su msn.com

scienza futuri computer quantisticiIl calcolo (e la lettura) in parallelo del computer quantistico - "Il computer impossibile" di Giuliano Benenti, Guido Casati e Simone Montangero (Raffaello Cortina Editore, 2025) conduce per mano il lettore, passo dopo passo, in un mondo fatto non di bit normali, m ... Segnala ilbolive.unipd.it

scienza futuri computer quantisticiComputer quantistico. A Cisterna di Latina nasce il QuantHum Edge - L’Italia entra nella corsa globale alla supremazia quantistica: il nuovo computer quantistico fotonico QuantHum Edge ... Come scrive dazebaonews.it

Cerca Video su questo argomento: Scienza Futuri Computer Quantistici