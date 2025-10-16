Scienza per i futuri computer quantistici arrivano i cristalli temporali
Collegato, per la prima volta, un cristallo temporale, un nuovo stato della materia con moto periodico nel tempo senza consumo di energia esterna, a un sistema optomeccanico esterno; questo risultato apre la strada all’utilizzo dei cristalli temporali per sviluppare dispositivi quantistici avanzati, come sensori ultra-precisi o sistemi di memoria per computer quantistici, aumentando significativamente la loro potenza e durata operativa. La scoperta, pubblicata su Nature Communications, e’ stata condotta da ricercatori dell’ Universita’ di Aalto. Lo studio ha mostrato che i cristalli temporali formati da quasiparticelle chiamate magnoni in un superfluido di elio-3 possono mantenere il loro moto per un tempo senza precedenti e interagire con oscillatori meccanici vicini in modi controllabili, analoghi a fenomeni gia’ usati in fisica sperimentale come la rilevazione delle onde gravitazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
#CSF2025 | SCIENZA E SOCIETÀ CIVILE Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con @CmccClimate, punto di riferimento internazionale per lo studio del cambiamento climatico. Scopri di più https://conversazionisulfuturo.it/news/scienza-e-societa- - X Vai su X
Il futuro della salute e della performance senza limiti di età è già iniziato. La BeLONGEVITY Professional Convention 2025 è l’evento dedicato ai professionisti e futuri professionisti delle Scienze Motorie e Biomediche che vogliono entrare nel nuovo paradigm - facebook.com Vai su Facebook
IBM presenta un computer quantistico in Spagna - Il Governo Basco e IBM presentano il primo IBM Quantum System Two in Europa presso il centro di San Sebastián, in Spagna. Si legge su msn.com
Il calcolo (e la lettura) in parallelo del computer quantistico - "Il computer impossibile" di Giuliano Benenti, Guido Casati e Simone Montangero (Raffaello Cortina Editore, 2025) conduce per mano il lettore, passo dopo passo, in un mondo fatto non di bit normali, m ... Segnala ilbolive.unipd.it
Computer quantistico. A Cisterna di Latina nasce il QuantHum Edge - L’Italia entra nella corsa globale alla supremazia quantistica: il nuovo computer quantistico fotonico QuantHum Edge ... Come scrive dazebaonews.it