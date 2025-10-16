Scienza modificare la struttura dei nidi | così le formiche prevengono le epidemie

Le formiche modificano la struttura architettonica dei loro nidi per prevenire la diffusione di malattie ed epidemie all’interno della propria colonia. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bristol, pubblicata su Science. Lo studio ha rilevato che i nidi delle colonie esposte a malattie presentano ingressi piu’ distanziati e separati, con meno collegamenti diretti tra le camere, riducendo cosi’ il rischio di contagio. Utilizzando la micro-TC per scannerizzare nidi di formiche nere, Lasius niger, in condizioni di infezione da spore fungine, i ricercatori hanno osservato che le formiche scavano nuovi tunnel, distanziano i passaggi e spostano verso posizioni meno centrali la regina, il cibo e le aree di incubazione delle uova, proteggendo le parti piu’ vulnerabili della colonia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it