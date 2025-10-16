Scienza modificare la struttura dei nidi | così le formiche prevengono le epidemie

Ildenaro.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le formiche  modificano la struttura architettonica dei loro nidi  per prevenire la diffusione di malattie ed epidemie all’interno della propria colonia. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bristol,  pubblicata su  Science.  Lo studio ha rilevato che i nidi delle colonie esposte a malattie presentano  ingressi piu’ distanziati e separati, con meno collegamenti diretti  tra le camere, riducendo cosi’ il rischio di contagio. Utilizzando la  micro-TC per scannerizzare nidi di formiche nere,  Lasius niger, in condizioni di infezione da spore fungine, i ricercatori hanno osservato che le formiche scavano nuovi tunnel, distanziano i passaggi e spostano verso posizioni meno centrali la regina, il cibo e le aree di incubazione delle uova, proteggendo le parti piu’ vulnerabili della colonia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Bonus asilo nido 2025, i requisiti e come richiederlo - Chi può richiedere il Bonus asilo nido: requisiti, documenti da presentare e novità. Lo riporta quifinanza.it

Nidi, aumentano i servizi Tre strutture ampliate - Più 37 posti ai nidi grazie all’ampliamento di tre strutture: aumenta così la copertura dei servizi per l’infanzia gestiti dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che passa dal 19% al 27% ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scienza Modificare Struttura Nidi