Scienza e Inclusione | il matematico Unisannio Michele Mele vicedirettore della nuova Academy of Blind Scientists

Tempo di lettura: 3 minuti Il 16 ottobre 2025 è un giorno storico per i non vedenti e gli ipovedenti, questa data segna la nascita della Academy of Blind Scientists, la prima società accademica internazionale guidata da scienziati non vedenti o ipovedenti. La ABS ha l'ambizioso obbiettivo di cambiare i paradigmi con cui le persone con patologie della vista vengono percepite ancora oggi e di abbattere i pregiudizi che allontanano questa negletta minoranza dalle discipline scientifiche. L'accademia è guidata da un consiglio governativo composto da scienziati professionisti ipovedenti o non vedenti da tutto il mondo, tra di essi, in qualità di deputy director, vicedirettore, c'è il matematico Dott.

