Sci alpino i gigantisti rifiniscono la preparazione verso Soelden C’è anche Dominik Paris

L’appuntamento è fissato dal 25 al 26 ottobre sulla celebre Rettenbach a Soelden (Austria). I due giganti donne e uomini daranno il via alle danze nel Circo Bianco, in una stagione in cui il massimo circuito internazionale sarà una sorta di trampolino di lancio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento nel quale la squadra italiana, ovviamente, vuole arrivare al meglio possibile. A questo proposito, come riportato dal sito della FISI, il gruppo WC1 delle discipline tecniche è stato convocato dal direttore tecnico Massimo Carca per una nuova seduta di allenamento che dal 20 al 23 ottobre in Val Senales (Bolzano), precederà il debutto sulle nevi austriache della Coppa del Mondo di sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i gigantisti rifiniscono la preparazione verso Soelden. C’è anche Dominik Paris

